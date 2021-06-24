Hatay'da otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
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Hatay'da otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Hatay'da otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Samandağ ilçesine otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesine otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kapısuyu Mahallesi'nde bulunan Çevlik Tatil Sitesi yolunda plakaları ve sürücü isimleri belirlenmeyen otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesiyle birlikte tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Hatay'da otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Hatay'da otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Hatay'da otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Hatay'da otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Hatay'da otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Hatay'da otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Hatay'da otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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