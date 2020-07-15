Hatay'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
15.07.2020 15:21 | Son Güncelleme: 15.07.2020 16:11
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Demirkıran idaresindeki 31 KC 343 plakalı otomobil, Beşaslan Mahallesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 31 KA 484 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada yaralanan 2 araçtaki 7 kişi, ambulanslarla Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA