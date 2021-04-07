Hatay'da otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Hatay'da otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel
Hatay'da otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobil ile beton mikserinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobil ile beton mikserinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yusuf A. iradesindeki 46 PD 381 plakalı beton mikseri, İskenderun-Arsuz otoban bağlantı yolunda, Ramazan E'nin kullandığı 33 DR 700 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki Fuat Eksin (16), olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fuat Eksin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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