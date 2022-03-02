Otomobil farı çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil farı çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir otomobilin farlarını çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir otomobilin farlarını çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsmet İnönü Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin farlarını çalan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, zanlıların saklandığı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda H.E, A.Ç. ve M.E. gözaltına alındı, çalıntı farlar da ele geçirildi.

Şüpheliler emniyete götürüldü.

Otomobil farı çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

Otomobil farı çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

Otomobil farı çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

Otomobil farı çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

AA - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hisarcık, Hatay, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title