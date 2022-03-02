Otomobil farı çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
AA - Güncel
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir otomobilin farlarını çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir otomobilin farlarını çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsmet İnönü Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin farlarını çalan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Polis, zanlıların saklandığı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda H.E, A.Ç. ve M.E. gözaltına alındı, çalıntı farlar da ele geçirildi.
Şüpheliler emniyete götürüldü.