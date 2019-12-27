Hatay'da otomobil duvara çarptı: 1 yaralı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç jandarma karakolu duvarına çarptı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç jandarma karakolu duvarına çarptı.
Altınözü ilçe merkezi Cavit Alkan Caddesi'nde seyreden 31 ZH 593 plakalı otomobil, İlçe Jandarma Komutanlığı duvarına çarptı.
Hafif yaralanan sürücü, ambulansla Altınözü Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken bir süre sonra alev alan araç itfaiye ekiplerince söndürüldü.