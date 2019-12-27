Hatay'da otomobil duvara çarptı: 1 yaralı
Haberler » Güncel » Hatay'da otomobil duvara çarptı: 1 yaralı - Haber

Hatay'da otomobil duvara çarptı: 1 yaralı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç jandarma karakolu duvarına çarptı.

27.12.2019 01:16 | Son Güncelleme: 27.12.2019 01:16
Hatay'da otomobil duvara çarptı: 1 yaralı

'ın ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç karakolu duvarına çarptı.

Altınözü ilçe merkezi Cavit Alkan Caddesi'nde seyreden 31 ZH 593 plakalı otomobil, İlçe Jandarma Komutanlığı duvarına çarptı.

Hafif yaralanan sürücü, ambulansla Altınözü Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken bir süre sonra alev alan araç itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler