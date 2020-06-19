Hatay'da otomobil dereye uçtu: 2 yaralı
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Hatay'da otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aşırı yağış nedeniyle yayla yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye uçtu.

Hatay'da otomobil dereye uçtu: 2 yaralı
19.06.2020 11:53 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:07

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aşırı yağış nedeniyle yayla yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karayılan Mahallesi, Kürtül Merkezi yayla yolunda meydana geldi. Sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından içerisinde 2 kişi olduğu belirlenen 31 PCS 580 plakalı otomobil önce ağaçlara, ardından köprünün bariyerlerine çarparak yaklaşık 5 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan Muhammed Arapoğlu ve Harun Perişan adlı iki kişi jandarma ve sağlık ekipleri tarafından çıkartılarak ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - HATAY

Kaynak: İHA

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