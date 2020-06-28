Hatay'da otomobil çaldığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir kişi otomobil çaldığı iddiasıyla tutuklandı.
28.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:59
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir kişi otomobil çaldığı iddiasıyla tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güzelburç Mahallesi'nde çalınan bir otomobille ilgili çalışma başlattı.
Olayın şüphelisinin saklandığı adresi belirleyen polis, düzenlediği operasyonla M.A.S'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA