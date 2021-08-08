Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
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Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel

Hatay'ın Defne ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Hatay'ın Defne ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 31 AAL 031 plakalı otomobil, Antakya-Samandağ kara yolu Çekmece mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü ile beraberinde bulunan ancak kimliği öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

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