Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Hatay'ın Defne ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Hatay'ın Defne ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 31 AAL 031 plakalı otomobil, Antakya-Samandağ kara yolu Çekmece mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü ile beraberinde bulunan ancak kimliği öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak