Hatay'da otomobil bahçeye uçtu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan bir evin önündeki bahçeye girdi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan bir evin önündeki bahçeye girdi.

Edinilen bilgiye göre, Samandağ- Antakya Karayolu Kuşalanı mevkiinde sürücü kimliği alınamayan 67 ZB 188 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki evin önünde bulunan bahçeye uçtu. Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, otomobilde maddi hasar oluştu.

(Alican Gümüş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı