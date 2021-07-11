Hatay'da otomobil bahçeye uçtu
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Hatay'da otomobil bahçeye uçtu

Hatay'da otomobil bahçeye uçtu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan bir evin önündeki bahçeye girdi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan bir evin önündeki bahçeye girdi.

Edinilen bilgiye göre, Samandağ- Antakya Karayolu Kuşalanı mevkiinde sürücü kimliği alınamayan 67 ZB 188 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki evin önünde bulunan bahçeye uçtu. Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, otomobilde maddi hasar oluştu.

(Alican Gümüş/İHA)

Hatay'da otomobil bahçeye uçtu
Hatay'da otomobil bahçeye uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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