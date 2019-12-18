Hatay'da otomobil 150 metrelik uçuruma yuvarlandı
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Hatay'da otomobil 150 metrelik uçuruma yuvarlandı

Hatay'ın Defne ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

18.12.2019 21:00 | Son Güncelleme: 18.12.2019 21:32
Hatay'da otomobil 150 metrelik uçuruma yuvarlandı

'ın ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Gökben A. (29) idaresindeki 31 EE 631 plakalı otomobil, Döver Mahallesi'nde yaklaşık 150 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralanan kadın sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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