Hatay'da otomobil 150 metrelik uçuruma yuvarlandı
Hatay'ın Defne ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hatay'ın Defne ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Gökben A. (29) idaresindeki 31 EE 631 plakalı otomobil, Döver Mahallesi'nde yaklaşık 150 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yaralanan kadın sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.