Hatay'da otomatik kapıya sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı
Hatay'da otomatik kapıya sıkışan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hatay'da otomatik kapıya sıkışan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yayladağı Gümrük Kapısı giriş bölümündeki otomatik kapıya bir köpek yavrusunun sıkıştığını fark eden personel, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapının bir bölümünü sökerek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.
Yarası bulunmayan köpek yavrusu, doğal ortamına salındı.