Hatay'da otomatik kapıya sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı
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Hatay'da otomatik kapıya sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı

Hatay'da otomatik kapıya sıkışan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

28.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:30
Hatay'da otomatik kapıya sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı

'da otomatik kapıya sıkışan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gümrük Kapısı giriş bölümündeki otomatik kapıya bir köpek yavrusunun sıkıştığını fark eden personel, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapının bir bölümünü sökerek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.

Yarası bulunmayan köpek yavrusu, doğal ortamına salındı.

Kaynak: AA
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