Hatay'da otobüsler ve özel araçlar denetlendi İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge doğrultusunda Hatay'da şehirler arası otobüsler ve özel araçlar denetlendi.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge doğrultusunda Hatay'da şehirler arası otobüsler ve özel araçlar denetlendi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirlerin ardından İçişleri Bakanlığınca yayınlanan şehirler arası otobüsle yolcu taşımacılığına ilişkin genelge doğrultusunda trafik polis ve jandarma ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı.

Bu kapsamda, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ve Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre illerden Hatay'ın Hassa ilçesinde giriş yapılan farklı noktalarda denetim yapmaya başladı.

Güvenlik güçleri, kontroller sırasında vatandaşlara koronavirüse karşı evde kalmaları yönünde de uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA