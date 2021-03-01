Hatay'da oto hırsızlığı operasyonu: 1 gözaltı

Hatay'da oto hırsızlığı şüphesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalıntı ve şase numarası değiştirilmiş araçların tespiti üzerine yaptığı çalışmalarda, İskenderun-Antakya yolunda seyreden bir otomobili durdurdu.

Araçtaki incelemede şase numarasının orijinal olmadığı ve sonradan monte edildiği anlaşıldı.

Ayrıca, aracın geliş istikametinde yapılan aramada, yol kenarına bırakılan bir valiz bulundu.

Valiz içerisinde şase baskı cihazı ile çeşitli malzemeler tespit edildi.

Araç sürücüsü Ç.T gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu