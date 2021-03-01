Hatay'da oto hırsızlığı operasyonu: 1 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hatay'da oto hırsızlığı operasyonu: 1 gözaltı

01.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:58
Hatay'da oto hırsızlığı operasyonu: 1 gözaltı

Hatay'da oto hırsızlığı şüphesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da oto hırsızlığı şüphesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalıntı ve şase numarası değiştirilmiş araçların tespiti üzerine yaptığı çalışmalarda, İskenderun-Antakya yolunda seyreden bir otomobili durdurdu.

Araçtaki incelemede şase numarasının orijinal olmadığı ve sonradan monte edildiği anlaşıldı.

Ayrıca, aracın geliş istikametinde yapılan aramada, yol kenarına bırakılan bir valiz bulundu.

Valiz içerisinde şase baskı cihazı ile çeşitli malzemeler tespit edildi.

Araç sürücüsü Ç.T gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Berat Albayrak Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Sibel Can Cansu Dere Türkan Şoray Sedat Kapurtu
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Fatih Terim Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatay'da oto hırsızlığı operasyonu: 1 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 17:00:33. #1.16#
title