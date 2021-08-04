Hatay'da otluk alanda yangın çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'da otluk alanda yangın çıktı

Hatay'da otluk alanda yangın çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'da otluk alanda yangın çıktı Hatay'da Asi Nehri kenarında otluk yangını çıktı, ekipler söndürmek için müdahale ediyor.

Hatay'da otluk alanda yangın çıktı

HATAY - Hatay'da Asi Nehri kenarında otluk yangını çıktı, ekipler söndürmek için müdahale ediyor.

Hatay'ın Merkez ilçesi Antakya'da Küçükdalyan Mahallesi'nde Asi Nehri kenarında henüz bilinmeyen bir nedenle otluk yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, kısa sürede büyüdü. Yangını gören çevrede ki vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri anında yangına müdahale ederken polis ekipleri ise güvenliğini sağlıyor.

Hatay'da otluk alanda yangın çıktı
Hatay'da otluk alanda yangın çıktı
Hatay'da otluk alanda yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökhan Aklan

Günlerdir alevlere teslim olan Manavgat'ta yangın bir mahalleye daha yaklaştı, vatandaşlar tahliye için korkuyla bekliyor
Günlerdir alevlere teslim olan Manavgat'ta yangın bir mahalleye daha yaklaştı, vatandaşlar tahliye için korkuyla bekliyor
Son dakika haberi: Yusufeli'nde korkutan yangın: 10 ev kül oldu
Son dakika haberi: Yusufeli'nde korkutan yangın: 10 ev kül oldu
Köyceğiz'de 5 gündür söndürülemeyen yangının ilk çıkış fotoğrafı ortaya çıktı
Köyceğiz'de 5 gündür söndürülemeyen yangının ilk çıkış fotoğrafı ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Bülent Turan Meral Akşener Ömer Halisdemir
Magazin Alişan Tuğba Özay Gülben Ergen Prens William
Spor Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hatay'da otluk alanda yangın çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 00:51:32. #1.14#

title