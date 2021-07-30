Hatay'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
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Hatay'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Hatay'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay Valiliği, hava sıcaklıklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin yasaklandığını bildirdi.

Hatay Valiliği, hava sıcaklıklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, resmi makamlarca belirlenen, mangal, semaver, ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parkları dışında ormanlara giriş-çıkışların 31 Ekim'e kadar yasaklandığı kaydedildi. Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda, orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmemesi yönünde de karar alınırken, uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacağı belirtildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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