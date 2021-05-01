Hatay'da ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
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Hatay'da ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Hatay'da ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarı Kepirce Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine bölgede arama yaptı.

Güvenlik güçleri, ormanlık alana ekilmiş 378 kök Hint keneviri buldu, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler, bölgedeki kenevirleri imha etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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