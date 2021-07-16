Hatay'da ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen zanlı yakalandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda 1250 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda 1250 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzuculu Mahallesi'ndeki ormanlık arazide Hint keneviri ekildiği bilgisine ulaştı.
Ormanda arama yapan ekipler 1250 kök Hint keneviri ele geçirdi, şüpheli Z.S'yi gözaltına aldı.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz