Hatay'da ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen zanlı yakalandı
17.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:07
Hatay'ın Defne ilçesinde ormanlık alanda uyuşturucu yetiştirdiği iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Defne ilçesinde ormanlık alanda uyuşturucu yetiştirdiği iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Karşıyaka Mahallesi'nde M.S'nin ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiğini tespit eden İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi.
Operasyonda, ormandaki 3 farklı noktada boyları 5 ile 20 santimetre arasında değişen 2 bin 448 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Şüpheli M.S. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz