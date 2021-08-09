Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

Hatay'ın Belen ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın karadan müdahaleyle söndürüldü.

Hatay'ın Belen ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın karadan müdahaleyle söndürüldü.

Soğukoluk Mahallesi'nde ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye İskenderun Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve yer ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin karadan müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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