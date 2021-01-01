Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

01.01.2021 01:17 | Son Güncelleme: 01.01.2021 01:20
Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Belen ilçesinde yeni yıl kutlamaları kapsamında havai fişek patlaması sonucu ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay'ın Belen ilçesinde yeni yıl kutlamaları kapsamında havai fişek patlaması sonucu ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Sarımazı Mahallesi'nde yılbaşı nedeniyle patlatılan havai fişekler ormanlık alanda yangın çıkardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye giden Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, arazöz ve su tankıyla müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Öznur Çalık Mehmet Nuri Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan Murat Dalkılıç
Spor Can Bartu Okan Buruk Vitor Hugo Ersun Yanal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Ocak Yılbaşı Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 01:20:21. #1.15#
title