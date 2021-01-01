Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
01.01.2021 01:17 | Son Güncelleme: 01.01.2021 01:20
Hatay'ın Belen ilçesinde yeni yıl kutlamaları kapsamında havai fişek patlaması sonucu ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Hatay'ın Belen ilçesinde yeni yıl kutlamaları kapsamında havai fişek patlaması sonucu ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Sarımazı Mahallesi'nde yılbaşı nedeniyle patlatılan havai fişekler ormanlık alanda yangın çıkardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye giden Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, arazöz ve su tankıyla müdahale etti.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli