Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

24.09.2020 14:31 | Son Güncelleme: 24.09.2020 14:34
Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Hacıahmetli Mahallesi'ndeki ormanlık alanın birçok noktasından duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Yangın, 3 helikopter, 15 arazöz ve söndürme işçilerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yaklaşık 1,5 hektar alanın zarar gördüğü yangın alanında soğutma çalışması başlatıldı.

Öte yandan, ormanlık alanın 8 noktasını ateşe verdiği iddia edilen bir şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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