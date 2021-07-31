Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın bazı yerleşim yerlerine sıçradı
Hatay'ın Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı eteklerinde çıkan yangın bölgedeki bazı yerleşim yerlerine sıçradı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı eteklerinde çıkan yangın bölgedeki bazı yerleşim yerlerine sıçradı.
Habib-i Neccar Dağı Bağrıyanık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, bölgedeki bazı evlere sıçradı.
Olay yerine sevk edilen Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz