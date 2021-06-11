Hatay'da ormanlık alanda 5 bin 612 bitkisi kenevir bitkisi ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'da ormanlık alanda 5 bin 612 bitkisi kenevir bitkisi ele geçirildi

Hatay'da ormanlık alanda 5 bin 612 bitkisi kenevir bitkisi ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Defne ilçesinde ormanlık alanda 5 bin 612 adet kenevir bitkisi ele geçirildi.

Hatay'ın Defne ilçesinde ormanlık alanda 5 bin 612 adet kenevir bitkisi ele geçirildi.

Defne İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Sinanlı ve Balıklıdere Mahallesinde bulunan ormanlık alan içerisinde narkotik gezi planı kapsamında arama faaliyeti icra yapıldı.

Narkotik gezi planı kapsamında söz konusu mahallelerde icra edilen arama faaliyetinde ormanlık alan içerisinde boyları 80-100 cm olan 5 bin 612 adet kenevir bitkisi ele geçirildi. - HATAY

Hatay'da ormanlık alanda 5 bin 612 bitkisi kenevir bitkisi ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu
Sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu
HDP'li ilçe başkanı karı kocanın PKK'lı teröristi evinde sakladığı ortaya çıktı
HDP'li ilçe başkanı karı kocanın PKK'lı teröristi evinde sakladığı ortaya çıktı
Annesi bildiği kadın ölüm döşeğinde 'Evlatlıksın' dedi, hayatı bir anda kabusa döndü
Annesi bildiği kadın ölüm döşeğinde "Evlatlıksın" dedi, hayatı bir anda kabusa döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Enis Arıkan Fatma Turgut Selçuk Balcı
Spor Diego Şenol Güneş Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hatay'da ormanlık alanda 5 bin 612 bitkisi kenevir bitkisi ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 13:04:48. #1.14#

title