Hatay'da ormanlık alanda 4 bin 715 kök Hint keneviri bulundu
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Hatay'da ormanlık alanda 4 bin 715 kök Hint keneviri bulundu

Hatay'da ormanlık alanda 4 bin 715 kök Hint keneviri bulundu
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel

Hatay'ın Erzin ilçesinde, ormanlık alanda ekili 4 bin 715 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde, ormanlık alanda ekili 4 bin 715 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yoncadüzü Mahallesi Sofular Yaylası'ndaki ormanlık alanda Hint keneviri ekildiğini tespit etti.

Alanda arama yapan ekipler, boyları 2 metreyi bulan 4 bin 715 kök Hint keneviri ele geçirdi.

İmha edilen uyuşturucuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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