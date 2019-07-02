Hatay'da ormanlık alan yandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bahçe temizliği sırasında yakılan otlardan ateş sıçraması sonucu ormanlık ayan yandı.

İlçeye bağlı Narlıca Mahallesi'nde bahçe temizliği sonrası vatandaşlar tarafından yakılan otlardan yükselen alevler, ormanlık alana sıçradı. Ormana yayılan alevler, kontrolden çıkınca ihbar üzerine bölgeye gelen İtfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin, bir müdahale aracı, 3 arasöz, 2 su tankı ve 16 orman işçisi ile müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: DHA