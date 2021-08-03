Hatay'da orman yangınlarına karşı helikopter destekli denetim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'da orman yangınlarına karşı helikopter destekli denetim

Hatay'da orman yangınlarına karşı helikopter destekli denetim
Anadolu Ajansı / Cem Genco - Haberler | Güncel

Hatay'da orman yangınlarına karşı, helikopter destekli denetim gerçekleştirildi.

Hatay'da orman yangınlarına karşı, helikopter destekli denetim gerçekleştirildi.

Valilik öncülüğünde İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Orman İşletme Şefliğinin desteğiyle olası orman yangınlarına karşı Antakya, Kırıkhan, Hassa, İskenderun, Payas, Dörtyol ve Erzin bölgelerinde denetim yapıldı.

Ekipler, helikopterle ormanlık alanları havadan inceledi.

Yürütülen çalışmalarda, herhangi bir olumsuzluğa karşı ani müdahale için birimlerin hazırda bekletildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Tanju Özcan Haydar Aliyev Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Tuğba Özay Demet Akalın Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Eda Erdem Mete Gazoz Metin Oktay Rıza Kayaalp
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hatay'da orman yangınlarına karşı helikopter destekli denetim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 14:06:42. #1.15#

title