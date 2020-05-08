Hatay'da orman yangınları için insansız gözetleme kuleleri kuruldu

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Hatay'a 4 adet insansız gözetleme kulesi yerleştirildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Hatay'a 4 adet insansız gözetleme kulesi yerleştirildi.

İskenderun, Samandağ, Antakya ve Dörtyol ilçelerine kurulan kulelerle yangınlara karşı riskli 25 bin hektar alan gözetlenecek.

Yılın 12 ayı aktif olarak faaliyet gösterecek olan kulelerle kaçak avcılık yapanlar da tespit edilecek.

Kaynak: AA