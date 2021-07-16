Hatay'da orman yangınına müdahale sürüyor
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Hatay'da orman yangınına müdahale sürüyor

Hatay'da orman yangınına müdahale sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Hassa ilçesindeki dün akşam çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Hatay'ın Hassa ilçesindeki dün akşam çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde ormanlık alanda nedeni henüz bilinmeyen yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce çok sayıda arazöz, su tankı, Orman İşletme personeli ve hava aracı sevk edildi.

Gece karadan müdahale edilen yangına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale sürüyor.

Yangına müdahale için çevre illerden de destek ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 6 helikopter, 2 uçak ile müdahale sürüyor. - HATAY

Hatay'da orman yangınına müdahale sürüyor
Hatay'da orman yangınına müdahale sürüyor
Hatay'da orman yangınına müdahale sürüyor
Hatay'da orman yangınına müdahale sürüyor
Hatay'da orman yangınına müdahale sürüyor
Hatay'da orman yangınına müdahale sürüyor
Hatay'da orman yangınına müdahale sürüyor
Hatay'da orman yangınına müdahale sürüyor
Hatay'da orman yangınına müdahale sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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