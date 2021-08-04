Son dakika haberleri... Hatay'da orman yangınına müdahale ediliyor
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Son dakika haberleri... Hatay'da orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika haberleri... Hatay'da orman yangınına müdahale ediliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale ediliyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale ediliyor.

Dörtyol ilçesi Şifalısu mevki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar, hemen itfaiye ekiplerine haber verirken, bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına 2 helikopter, 5 arazöz ve 3 yer ekibi müdahale ediyor.

Yangın şu anda yerleşim yerlerini tehdit etmiyor.

(Gökhan Aklan - Necati İvgin/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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