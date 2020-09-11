Hatay'da orman yangınına havadan müdahaleye ara verildi
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Hatay'da orman yangınına havadan müdahaleye ara verildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye ara verildi.

Hatay'da orman yangınına havadan müdahaleye ara verildi
11.09.2020 20:15 | Son Güncelleme: 11.09.2020 20:19

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye ara verildi.

Amanos Dağları Çat Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgeye helikopter, arazöz ve su tankı yönlendirildi.

Havadan yapılan müdahaleye havanın kararması nedeniyle ara verilirken, karadan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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