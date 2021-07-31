Hatay'da orman yangını kontrol altına alındı
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Hatay'da orman yangını kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Hatay'da orman yangını kontrol altına alındı Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını, müdahaleyle kontrol altına alındı.

- Hatay'da orman yangını kontrol altına alındı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını, müdahaleyle kontrol altına alındı.

Çubuklu Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, 5 arazöz, 2 su tankı, dozer ve yer ekipleri sevk edildi

Ekiplerin müdahale ettiği yangını kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında bir buçuk hektar örtü alan yandı.

Öte yandan, aynı mahallede sabah saatlerinde de ormanlık alana yakın bahçede yangın çıkmış, ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmıştı.

Hatay'da orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'da orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'da orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'da orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş

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