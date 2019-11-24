Hatay'da orman yangını
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Hatay'da orman yangını

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangınında 3 dönüm alan zarar gördü.

24.11.2019 19:04 | Son Güncelleme: 24.11.2019 19:04
Hatay'da orman yangını

'ın ilçesinde çıkan orman yangınında 3 dönüm alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Antakya Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına 3 arazöz ile müdahale edildi.

Ekiplerin uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında 3 dönüm alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışları sürüyor.

Kaynak: AA
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