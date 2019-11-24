Hatay'da orman yangını

24.11.2019 18:39 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:48

Hatay'da çıkan orman yangınında 3 dönümlük alan zarar gördü.



Edinilen bilgiye göre, Antakya ilçesine bağlı Kisecik Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Antakya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. 3 arazöz ile müdahale edilen yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları sürüyor. - HATAY

Kaynak: İHA