Hatay'da orman yangını
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Hatay'da orman yangını

Hatay'da çıkan orman yangınında 3 dönümlük alan zarar gördü.

24.11.2019 18:39 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:48
Hatay'da orman yangını

'da çıkan orman yangınında 3 dönümlük alan zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre, ilçesine bağlı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Antakya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. 3 arazöz ile müdahale edilen yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları sürüyor. - HATAY

Kaynak: İHA
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