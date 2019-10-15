Hatay'da orman yangını
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık iki hektar alanda zarar oluştu.
15.10.2019 16:08
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık iki hektar alanda zarar oluştu.
Çaksına mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine alevlere, 3 helikopter, 10 arazöz ve 5 su tankıyla müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangında yaklaşık iki hektar alan zarar gördü.
Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA