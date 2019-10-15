Hatay'da orman yangını

Hatay'da orman yangını

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık iki hektar alanda zarar oluştu.

15.10.2019 16:08
Hatay'da orman yangını

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık iki hektar alanda zarar oluştu.

Çaksına mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine alevlere, 3 helikopter, 10 arazöz ve 5 su tankıyla müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında yaklaşık iki hektar alan zarar gördü.

Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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