08.09.2019 17:45

Hatay'da orman yangını

HATAY - Hatay'ın Hassa ilçesinde orman yangını çıktı. 1 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akbez Mahallesinde bulunan ormanlık arazideki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 1 helikopter, 3 arazöz ve çok sayıda itfaiye eri, rüzgarında etkisiyle hızla yayılan alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın noktasına yol olmaması nedeniyle ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor.

Kaynak: İHA