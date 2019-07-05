Hatay'da orman yangını

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektar alanda zarar oluştu.

Habib-i Neccar Dağı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antakya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına 3 helikopter, 6 arazöz ve 2 su tankı ve 15 yer işçisiyle müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA