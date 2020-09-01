Hatay'da orman yangını: 3 hektar alan zarar gördü
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Hatay'da orman yangını: 3 hektar alan zarar gördü

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan yangında 3 hektar orman alanı kül oldu.

Hatay'da orman yangını: 3 hektar alan zarar gördü
01.09.2020 18:06 | Son Güncelleme: 01.09.2020 18:10

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan yangında 3 hektar orman alanı kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kösrelik Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına, Yayladağı Orman İşletme Şefliğine ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bağlı 1 helikopter, 10 arazöz, 4 su tankeri ve iş makineleriyle müdahale edildi. Yangın, köylülerinde desteğiyle kontrol altın alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışları devam ederken, Yayladağı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yangınla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA

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