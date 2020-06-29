Hatay'da orman yangını; 3 hektar alan kül oldu HATAY'ın Belen ilçesi kırsalındaki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan 2 saatlik müdahaleyle söndürüldü.

HATAY'ın Belen ilçesi kırsalındaki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan 2 saatlik müdahaleyle söndürüldü. Alevlerin sardığı 3 hektarlık alan, zarar gördü.

Belen'in Çerçikaya mevkisindeki ormanlık alanda, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin görenlerin ihbarıyla bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Helikopter, greyder, 6 arazöz, 3 su tankeri ve 2 ilk müdahale aracı ile havadan ve karadan müdahale edilen yangın, 2 saatte söndürüldü. Alevlerin sardığı 3 hektarlık alan, zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: DHA