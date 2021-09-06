Hatay'da orman yangını (3)
YANGINLAR KONTROL ALTINDAAntakya ilçesine bağlı Ballıöz Mahallesi ile Kardeşler Mahallesi'ndeki Habib-i Neccar Dağı'nda çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.
YANGINLAR KONTROL ALTINDA
Antakya ilçesine bağlı Ballıöz Mahallesi ile Kardeşler Mahallesi'ndeki Habib-i Neccar Dağı'nda çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Ballıöz Mahallesi'nde 3 hektar ormanın zarar gördüğü, Kardeşler Mahallesi'nde ise 5 hektar örtünün zarar gördüğü bildirildi. Ekipler, soğutma çalışmalarına başladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı