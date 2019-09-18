Hatay'da orman yangını (2)

18.09.2019 02:16

TEK NOKTADA YANGIN DEVAM EDİYOR

Hatay'ın merkez Antakya ilçesine bağlı Ballıöz, Kisecik ve Toygarlı mevkiindeki ormanlık alanda birçok noktada başladıktan sonra birleşen yangın geniş alanda devam ediyor. Gece olması nedeniyle havadan müdahale edilemeyen yangın, ekiplerin karadan güçlükle yaptığı müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hüseyin BOZOK/HATAY,

Kaynak: DHA