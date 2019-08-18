Hatay'da orman yangını (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI, 5 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜAkşam saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleler sonucu kontrol altına alındı.
18.08.2019 22:14
KONTROL ALTINA ALINDI, 5 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ
Akşam saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 5 hektar orrmanlık alanın zarar gördüğü belirtilirten, ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA