Hatay'da orman yangını
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Hatay'da orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hatay'ın Merkez ilçesi Antakya'da orman yangını çıktı.

Hatay'ın Merkez ilçesi Antakya'da orman yangını çıktı.

Merkez ilçe Antakya'da bulunan Habibi-Neccar Dağı Bağrıyanık Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Rüzgarın etkisi ile yayılan yangına, kısa süre de müdahale edilirken, dağın etek kısımlarındaki alevler söndürüldü.

Yangına 1 uçak, 4 helikopter, 30 arazöz ve 100 işçi müdahale ediyor.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

(Gökhan Aklan/İHA)

Hatay'da orman yangını
Hatay'da orman yangını
Hatay'da orman yangını
Hatay'da orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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