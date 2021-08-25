Son dakika haberleri | HATAY'DA ORMAN YANGINI

Son dakika haberleri... HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde orman yangını çıktı.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde orman yangını çıktı. 2 hektarlık alanda etkili olan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

İlçenin Amanos Dağları eteklerinde yer alan Çamseki Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 17.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Serinyol ve Kırıkhan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 1 helikopter ve 16 arazöz ile havadan ve karadan müdahale edilen yangının ilk belirlemelere göre 2 hektarlık alanda etkili olduğu öğrenildi. Ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangının soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı