Hatay'da orman yangını
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Hatay'da orman yangını

Hatay'da orman yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Orman bölge müdürlüğü ekiplerine, jandarma ekiplerinin de yardım ettiği yangında 2 hektar alan zarar gördü.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Delibekirli mevkisi Çamseki Mahallesi'nde sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken jandarma ekipleri de destek oldu. 5 arazöz, 2 su tankeri, bir helikopter ve 50 işçi ile müdahale edilen yangında 2 hektar alan zarar gördü.

Söndürülen yangında soğutma çalışmaları yapılıyor. - HATAY

Hatay'da orman yangını
Hatay'da orman yangını
Hatay'da orman yangını
Hatay'da orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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