Hatay'da orman yangını
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Hatay'da orman yangını

Hatay'da orman yangını
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

HATAY'ın Belen ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

HATAY'ın Belen ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Belen ilçesine bağlı Soğukoluk Mahallesi civarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi başladı. Alevlere 100 kişilik ekip ile müdahale edilirken, 2 helikopter, 10 arazözle de çalışmalara destek veriliyor. Alevlerin ilk belirlemelere göre iki hektarlık alana zarar verdiği öğrenildi.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Hatay'da orman yangını
Hatay'da orman yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı

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