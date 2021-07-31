Hatay'da orman yangını
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Hatay'da orman yangını

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antakya'ya bağlı Bağrıyanık Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale eden ekiplere, vatandaşlar da kovayla su taşıyarak destek verdi.

Antakya'ya bağlı Bağrıyanık Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale eden ekiplere, vatandaşlar da kovayla su taşıyarak destek verdi. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.Yangında tahliye edilen 1 ev kullanılmaz hale gelirken, 1 kişi de dumandan etkilendi. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'da orman yangını
Hatay'da orman yangını
Hatay'da orman yangını
Hatay'da orman yangını
Hatay'da orman yangını
Hatay'da orman yangını
Hatay'da orman yangını
Hatay'da orman yangını
Hatay'da orman yangını
Hatay'da orman yangını
Hatay'da orman yangını
Hatay'da orman yangını
Hatay'da orman yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bir yangın da Hatay'da! Alevlere evlere sıçradı, ekipler alevleri kontrol altına aldı
Bir yangın da Hatay'da! Alevlere evlere sıçradı, ekipler alevleri kontrol altına aldı
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