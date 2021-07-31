Hatay'da orman yangını

Antakya'ya bağlı Bağrıyanık Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale eden ekiplere, vatandaşlar da kovayla su taşıyarak destek verdi.

Antakya'ya bağlı Bağrıyanık Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale eden ekiplere, vatandaşlar da kovayla su taşıyarak destek verdi. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.Yangında tahliye edilen 1 ev kullanılmaz hale gelirken, 1 kişi de dumandan etkilendi. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı