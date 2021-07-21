Hatay'da orman yangını (2)
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Hatay'da orman yangını (2)

Hatay'da orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

KONTROL ALTINA ALINDIHatay'ın Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde dağlık alandaki ormanda çıkan örtü yangını, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 2,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay'ın Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde dağlık alandaki ormanda çıkan örtü yangını, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 2,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına başladı. Yangında 2 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı

Erdoğan: '(Maraş) Bölgeye canlılık getirecek yeni projeler devreye alınıyor.
Erdoğan: "(Maraş) Bölgeye canlılık getirecek yeni projeler devreye alınıyor.
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