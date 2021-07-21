Hatay'da orman yangını (2)
KONTROL ALTINA ALINDIHatay'ın Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde dağlık alandaki ormanda çıkan örtü yangını, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 2,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Hatay'ın Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde dağlık alandaki ormanda çıkan örtü yangını, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 2,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına başladı. Yangında 2 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı