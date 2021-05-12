Hatay'da orman yangını
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Hatay'da orman yangını

Hatay'da orman yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Dörtyol ilçe kırsalı Amanos Dağları eteklerinde orman yangını çıktı.

Hatay'ın Dörtyol ilçe kırsalı Amanos Dağları eteklerinde orman yangını çıktı. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Amanos Dağları eteklerinde bulunan Çat mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ormanlık alandan dumanlar yükselmesi üzerine çıkan yangını kontrol altına almak için bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edilerek çalışma başlatıldı.

Havadan 2 yangın söndürme helikopteri, karadan 10 arazöz, 5 su tankı, 2 dozer ve 70 personel ile müdahale edilen ve büyük oranda kontrol altına alınan yangında 3 hektarlık örtü ormanın zarar gördüğü belirtildi. - HATAY

Hatay'da orman yangını
Hatay'da orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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