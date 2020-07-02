Hatay'da orman yangını
Hatay'ın Arsuz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
02.07.2020 16:17 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:20
Hatay'ın Arsuz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Beyköy mevkisindeki ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı ve çok sayıda yer ekibi sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA